В МВС назвали причину, чому майбутні водії масово провалюють іспити на права

Лише 21% кандидатів успішно складають теоретичний іспит з першої спроби, а ще менше — 16% — проходять практичний іспит. Майбутні водії найчастіше помиляються на нерегульованих перехрестях, при розпізнаванні дорожньої розмітки та жестів регулювальника.

Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Павло Сорока в коментарі Комерсант український.

Сорока зазначив, що статистика свідчить про недостатній рівень підготовки. З початку року майже 73 тисячі теоретичних іспитів було проведено, але лише 27% кандидатів, які готувалися самостійно, склали його з першої спроби. Серед випускників автошкіл цей показник ще нижчий — 18%.

Водночас в 93 тисяч практичних іспитів тільки 16% були успішними з першої спроби. Основні помилки на практиці включають несвоєчасне подання сигналу повороту, невпевненість у маневрі та ненадання переваги пішоходам.

За словами Сороки, кандидати у водії часто роблять помилки на теоретичному іспиті, зокрема у питаннях про проїзд нерегульованих перехресть, дорожні знаки та розмітку, а також сигнали регулювальника. На практичному іспиті найбільш поширеними помилками є несвоєчасне подання сигналу повороту, невпевненість у безпечності маневру та ненадання переваги пішоходам. Іноді екзаменатори змушені втручатися, щоб уникнути зіткнень на дорозі.

Згідно з Павлом Сорокою, контроль за іспитами посилився. У кабінетах для теоретичних іспитів встановлені камери, що фіксують як відео, так і аудіо, а також застосовується система Face ID для ідентифікації кандидатів.

“Хотів би звернутися до кандидатів у водії: не довіряйте так званим “помічникам”, які гарантують успішне складання іспиту. Контроль над процесом дуже жорсткий, і будь-які порушення будуть виявлені. Якщо аналітика покаже, що були допущені порушення, ваше посвідчення може бути анульоване, а ви самі притягнуті до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності”, – додав Сорока.

Нагадаємо, Рада ухвалила нову заборону для водіїв в Україні: де тепер не можна їздити.

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