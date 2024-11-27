В поліції відповіли, чи будуть змінювати всі старі світлофори

Основна мета оновленого стандарту — гармонізація з європейськими нормами.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький прокоментував інформацію щодо так званих "смарагдових" світлофорів.
Про це він повідомив в Telegram.
За його словами, нова редакція ДСТУ 4092:2024 не передбачає принципових змін у роботі світлофорів.
Основна мета оновленого стандарту — гармонізація з європейськими нормами. Олексій Білошицький зазначив, що найбільш значущі зміни стосуються таких аспектів:
- Шевронні стрілки на лінзах світлофорів.
- Насиченіший зелений колір, приведений до європейських стандартів.
- Введення велосипедних світлофорів з піктограмою велосипеда.
- Спільні велопішохідні світлофори.
- Таймери зворотного відліку часу на всіх типах світлофорів, включаючи велосипедні.
Він також уточнив, що йдеться лише про стандарти для майбутніх реконструкцій та будівництва, і заміна всіх старих світлофорів не передбачається.
Нагадаємо, з 1 травня 2025 року в Україні розпочнеться оновлення світлофорів згідно з новими стандартами.
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