В поліції відповіли, чи будуть змінювати всі старі світлофори

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький прокоментував інформацію щодо так званих "смарагдових" світлофорів.

Про це він повідомив в Telegram.

За його словами, нова редакція ДСТУ 4092:2024 не передбачає принципових змін у роботі світлофорів.

Основна мета оновленого стандарту — гармонізація з європейськими нормами. Олексій Білошицький зазначив, що найбільш значущі зміни стосуються таких аспектів:

Шевронні стрілки на лінзах світлофорів.

Насиченіший зелений колір, приведений до європейських стандартів.

Введення велосипедних світлофорів з піктограмою велосипеда.

Спільні велопішохідні світлофори.

Таймери зворотного відліку часу на всіх типах світлофорів, включаючи велосипедні.

Він також уточнив, що йдеться лише про стандарти для майбутніх реконструкцій та будівництва, і заміна всіх старих світлофорів не передбачається.

Нагадаємо, з 1 травня 2025 року в Україні розпочнеться оновлення світлофорів згідно з новими стандартами.

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