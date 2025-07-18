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В Одесі засвітився суперпозашляховик за 9 мільйонів: їздить навіть по воді
У центрі Одеси з’явився рідкісний гібридний BYD U8, який досі офіційно не продається в Україні.
На вулицях Одеси помітили незвичайний позашляховик — один з перших в Україні екземплярів розкішного китайського гібриду BYD Yangwang U8. Це флагманська модель преміального суббренду BYD, яка поки що доступна в Україні лише через неофіційних постачальників. Вартість такого авто — орієнтовно 9 мільйонів гривень.
Про це пише mauto.
Новинка вражає не тільки розмірами (довжина — понад 5 метрів), а й технічними характеристиками. Під капотом — 2-літровий бензиновий мотор у поєднанні з чотирма електродвигунами та тяговим акумулятором на 49 кВт·год. Загальна потужність установки — майже 1200 к.с., а крутний момент — 1280 Нм.
«Авто створене для комфорту й екстремальних умов. Воно розганяється до сотні за 3,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена 200 км/год», — йдеться у повідомленні.
BYD U8 має повний електричний запас ходу до 180 км, а сумарно здатен подолати до 1000 км без зупинки. Та найбільше вражає функція плавання — завдяки особливому днищу, автомобіль може рухатися по воді зі швидкістю до 3 км/год і зберігати плавучість до 30 хвилин.
«Завдяки керованим заднім колесам авто здатне розвертатися на місці або навіть їхати вбік. Це справжній прорив у сегменті SUV», — відзначають експерти.
Всередині салон BYD U8 нагадує кабіну космічного шатлу: три цифрові дисплеї, преміальні матеріали, повністю електронне управління. Пневмопідвіска дозволяє змінювати дорожній просвіт у діапазоні від 180 до 230 мм, що забезпечує адаптивність на будь-якому покритті.
Офіційно ця модель ще не представлена в Україні, однак перші екземпляри вже з’являються у великих містах. Фахівці вважають, що вона стане однією з найпомітніших премʼєр китайського автопрому останніх років.
Нагадаємо, у першій половині 2025 року українці придбали понад 7 тисяч легкових авто китайського виробництва, причому переважна більшість — нові електромобілі.
Загалом за шість місяців до України імпортували 7318 машин із КНР — це на 0,4% більше, ніж торік за аналогічний період. З них 5963 були новими, що на 12% більше, а 1355 — уживаними, їхня кількість зменшилася на 31%. Частка електрокарів у загальному обсязі становить 85%.