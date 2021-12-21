В одній з азіатських країн хочуть випускати український автомобіль

Наразі там експлуатуються вже дві подібні машини.

Індонезія планує виробляти українські автомобілі "Козак-2М2".

Про це повідомляє Мілітарний.

Зазначається, що український виробник спеціальної автомобільної техніки – Науково-виробниче об’єднання "Практика" почало співпрацювати з індонезійською державною компанією PT Pindad, яка й має намір налагодити ліцензійне виробництво цьогобронеавтомобіля на своїх потужностях в Індонезії.

Ще у 2020 році між НВО "Практика" та PT Pindad був підписаний Меморандум про співпрацю. Згодом делегація Міністерства оборони Індонезії здійснили візит на підприємство. Індонезійці ознайомилися із виробничими потужностями та останніми розробками військової техніки.

Наразі в Індонезії вже експлуатують два бронеавтомобіля "Козак" і модель хочуть виготовляти за ліцензією на місцевому підприємстві.

Днями у соціальних мережах з’явилися зображення бронеавтомобіля "Козак". Місцеві ЗМІ назвали цю машину прототипом, який представила оборонна компанія PT Pindad зі зміненим зовнішнім виглядом, особливо у передній частині корпусу бронемашини, її капоту та решіткою радіатора.

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Додамо, що тактичний транспортний засіб "Козак-2М2" призначеним для широкого спектра бойових завдань, включаючи дії безпосередньо на полі бою. Особлива увага приділяється мінному захисту, що дозволяє використовувати ці транспортні засоби в "асиметричних конфліктах". Ця модифікація призначена для зарубіжних країн і оснащена автоматичною коробкою передач та може оснащуватися двигунами Deutz або Caterpillar.