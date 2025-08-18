ТСН у соціальних мережах

В одній з країн ЄС можуть впровадити обмеження швидкості на автобанах

На трасі Табор — Ческе-Будеївице випробують новий режим швидкості на 50 км дороги.

Дорожній знак

Дорожній знак / © Bild

У Чехії планують експериментально підвищити допустиму швидкість на одному з відрізків автобану. За даними місцевої влади, на 50-кілометровому відрізку між містами Табор та Ческе-Будеївице водії зможуть розганятися до 150 км/год — на 20 км/год більше за нинішній ліміт.

Про це пише видання BILD.

Випробувальна експлуатація нового режиму швидкості запланована на кінець вересня. Електронні знаки з обмеженням «150 км/год» активуватимуться лише за сприятливих погодних умов та при вільному русі. У разі дощу, снігу чи інших несприятливих умов система автоматично знизить допустиму швидкість на 20 км/год.

Наразі на чеських автобанах діє загальне обмеження швидкості 130 км/год. Варто зазначити, що подібні експерименти вже проводилися в Європі: в Австрії між Віднем та Зальцбургом з 2018 по 2020 рік тестували обмеження до 140 км/год, але проект зупинила тодішня міністерка у справах клімату Леонора Ґевесслер через побоювання щодо збільшення викидів CO₂.

Чехія може стати першою країною ЄС, де на певних ділянках автобану дозволять швидкість понад 130 км/год у регулярній експлуатації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні набрали чинності зміни до Правил дорожнього руху. Так, водіям варто забути про базові 60 км/год населеними пунктами, адже Кабмін зменшив максимально дозволену швидкість до 50 км/год.

