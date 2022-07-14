В Офісі президента назвали терміни, коли у всіх регіонах України з'явиться пальне

Ситуація на паливному ринку стабілізується протягом місяця.
Як наголошують в Офісі президента, проблема з наявністю дизельного пального майже вирішена.
Про це розповів заступник керівника Офісу президента України, який відповідає за економічний блок діяльності ОП, Ростислав Шурма в ефірі спільного телемарафону у четвер, 14 липня.
"Ситуація дійсно краща. По дизелю в деяких регіонах вона в принципі вирішена. Ситуація з бензином буде вирішена максимум протягом місяця. Ми очікуємо, що протягом 3-4 тижнів ні проблем з наявністю, ні проблем з чергами бути не повинно", - сказав він.
Однак Шурма не виключив, що певні перебої з пальним все ж можуть виникати в деяких областях України.
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Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.
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