Американський уряд зобов'язали відмовитися від автомобілів із ДВЗ

Федеральний автопарк країни повністю електрифікують.

645 тисяч транспортних засобів – саме стільки налічує федеральний автопарк уряду США. До 2035 року його повинні повністю електрифікувати. Відповідний указ вже підписав президент США Джозеф Байден.

Такі зміни планувались вже давно, але тепер все офіційно. Білий дім заявив, що таким чином вдасться зменшити викиди в атмосферу. Про це повідомляє видання Carscoops.

Президент та увесь уряд США намагається таким чином побороти кліматичну кризу. Очікується, що автопарк транспортних засобів федерального уряду стане найбільшим парком транспортних засобів на альтернативному паливі в країні. Для досягнення своєї мети, уряд працюватиме з американськими автовиробниками, а також з виробниками акумуляторів та зарядного обладнання. Адже, щоб система запрацювала, їм треба значно покращити інфраструктуру зарядних станцій.

На початку цього року газета Washington Post зробила дослідження, та виявила, що федеральний уряд США використовує близько 200 000 легкових автомобілів, 47 000 фургонів, 847 машин швидкої допомоги, трьох лімузинів і 78 500 великовантажних вантажівок. І якщо все це перевести на електротягу, то це позитивно вплине на екологію.

Нагадаємо, що нещодавно Байден протестував перший випущений електропікап Hummer потужністю тисяча "коней".