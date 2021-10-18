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В США назвали найбезпечніші позашляховики: перелік моделей із чотирьох класів

В США назвали найбезпечніші позашляховики: перелік моделей із чотирьох класів

Associated Press

Рейтинг найкращих нових автомобілів.

У США на основі випробувань Страхового інституту шосейної безпеки (IIHS) назвали найбезпечніші позашляховики.

IIHS проводять краштести та відповідно до їхніх результатів створюють рейтинги безпеки машин. На сайті Autoblog проаналізували дані інституту і склали список із найкращих авто 2021 та 2022 модельних років.

Найбезпечніші компактні позашляховики:

© media.chevrolet.com
media.chevrolet.com
  • Chevrolet Trailblazer
  • Ford Bronco Sport
  • Hyundai Tucson (2022)
  • Mazda CX-3
  • Mazda CX-30
  • Mazda CX-5
  • Mitsubishi Outlander (2022)
  • Nissan Rogue
  • Subaru Forester

Найбезпечніші позашляховики середнього розміру:

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  • Ford Explorer
  • Hyundai Palisade
  • Hyundai Santa Fe (2022)
  • Mazda CX-9
  • Nissan Murano
  • Subaru Ascent
  • Toyota Highlander
  • Volkswagen ID.4

Найбезпечніші компактні розкішні позашляховики:

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  • Acura RDX
  • Audi Q5 та Q5 Sportback
  • Genesis GV70
  • Volvo XC40
  • Volvo XC60

Найбезпечніші розкішні позашляховики середнього розміру:

© motor1.com
motor1.com
  • Acura MDX
  • Audi e-Tron та e-Tron Sportback
  • Cadillac XT6
  • Genesis GV80
  • Mercedes-Benz GLE-Class
  • Volvo XC90

Раніше повідомлялося, що американці назвали найкращі нові позашляховики до 25 тисяч доларів

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