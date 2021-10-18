В США назвали найбезпечніші позашляховики: перелік моделей із чотирьох класів

Рейтинг найкращих нових автомобілів.
У США на основі випробувань Страхового інституту шосейної безпеки (IIHS) назвали найбезпечніші позашляховики.
IIHS проводять краштести та відповідно до їхніх результатів створюють рейтинги безпеки машин. На сайті Autoblog проаналізували дані інституту і склали список із найкращих авто 2021 та 2022 модельних років.
Найбезпечніші компактні позашляховики:
- Chevrolet Trailblazer
- Ford Bronco Sport
- Hyundai Tucson (2022)
- Mazda CX-3
- Mazda CX-30
- Mazda CX-5
- Mitsubishi Outlander (2022)
- Nissan Rogue
- Subaru Forester
Найбезпечніші позашляховики середнього розміру:
- Ford Explorer
- Hyundai Palisade
- Hyundai Santa Fe (2022)
- Mazda CX-9
- Nissan Murano
- Subaru Ascent
- Toyota Highlander
- Volkswagen ID.4
Найбезпечніші компактні розкішні позашляховики:
- Acura RDX
- Audi Q5 та Q5 Sportback
- Genesis GV70
- Volvo XC40
- Volvo XC60
Найбезпечніші розкішні позашляховики середнього розміру:
- Acura MDX
- Audi e-Tron та e-Tron Sportback
- Cadillac XT6
- Genesis GV80
- Mercedes-Benz GLE-Class
- Volvo XC90
Раніше повідомлялося, що американці назвали найкращі нові позашляховики до 25 тисяч доларів
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