В США назвали найбезпечніші позашляховики: перелік моделей із чотирьох класів

Рейтинг найкращих нових автомобілів.

У США на основі випробувань Страхового інституту шосейної безпеки (IIHS) назвали найбезпечніші позашляховики.

IIHS проводять краштести та відповідно до їхніх результатів створюють рейтинги безпеки машин. На сайті Autoblog проаналізували дані інституту і склали список із найкращих авто 2021 та 2022 модельних років.

Найбезпечніші компактні позашляховики:

media.chevrolet.com

Chevrolet Trailblazer

Ford Bronco Sport

Hyundai Tucson (2022)

Mazda CX-3

Mazda CX-30

Mazda CX-5

Mitsubishi Outlander (2022)

Nissan Rogue

Subaru Forester

Найбезпечніші позашляховики середнього розміру:

Ford Explorer

Hyundai Palisade

Hyundai Santa Fe (2022)

Mazda CX-9

Nissan Murano

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Volkswagen ID.4

Найбезпечніші компактні розкішні позашляховики:

Acura RDX

Audi Q5 та Q5 Sportback

Genesis GV70

Volvo XC40

Volvo XC60

Найбезпечніші розкішні позашляховики середнього розміру:

motor1.com

Acura MDX

Audi e-Tron та e-Tron Sportback

Cadillac XT6

Genesis GV80

Mercedes-Benz GLE-Class

Volvo XC90

Раніше повідомлялося, що американці назвали найкращі нові позашляховики до 25 тисяч доларів

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