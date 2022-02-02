В Україні 2021 року встановлено рекорд із експорту авто: який транспорт найчастіше вивозять та до яких країн

В Україні 2021 року встановлено рекорд із експорту авто: який транспорт найчастіше вивозять та до яких країн

Найбільший попит саме на вантажний транспорт.

На українському ринку 2021 року встановили новий рекорд – найбільша кількість експортованих з України вживаних автомобілів.

Минулого року задля експорту з обліку було знято 1 678 транспортних засобів. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Найбільша кількість вживаних автомобілів виїхала з країни у жовтні 2021 року, а це – 208 авто. Це говорить про те, що в Україні може з’явитися новий ринок для автомобільних бізнесменів. Та треба зазначити, що не всі власники автомобілів дотримують процедури експорту і не знімають з обліку свої авто.

Найбільший попит за кордоном має саме вантажний транспорт. Якщо дивитись на цифри, то 2021 року з України було експортовано 1,2 тисячі вантажних авто, а також 429 легкових, 174 причепів, 134 мотоцикли, 105 напівпричепів, 32 автобуси та 3 мопеди.

За кордоном полюбляють українські сідлові тягачі з пробігом – саме їх минулого року було вивезено 1140 авто, що складає 68% від загальної кількості машин. Також, на диво, з України експортують і електромобілі. Таких автомобілів було 119. Лояльне законодавство, та дешева система відновлення пошкоджених автомобілів, потроху створює новий ринок в нашій країні.

Звісно, ринок ретроавтомобілів у нас дуже маленький, тому розраховувати на експорт унікальних екземплярів не варто. Найчастіше вивозили автомобілі від 1997 до 2002 року виробництва. Серед інших виділяється також транспорт 2018 та 2021 років випуску. Та серед них і траплялись машини старші за 1970 рік, таких було 12 штук.

Щодо країн, куди потрапляють наші автомобілі. Найбільше їх від'їхало до Нідерландів – 310 авто. Ймовірно, що самі автомобілі там не залишаться, а у контейнері відправляться до кінцевих точок. На другому місці – Нігерія. Тамтешній автомобільний ринок є одним з найбільших на континенті, а його основу складають вживані автомобілі з-за кордону. Тому там полюбляють дешеві авто, які легко полагодити. Ну і на третьому місці – Польща. Ця країна також є транзитною і саме через її територію, українські авто “розходяться” до інших європейських держав.

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