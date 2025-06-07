В Україні камери автофіксації почали фіксувати новий тип порушень: про що йдеться

Камери автофіксації / © Національна поліція України

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В Україні запроваджують автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху — зокрема, проїзду на червоне світло світлофора. Спеціальні камери, встановлені на дорогах, зможуть реєструвати це порушення без прямої участі патрульних поліцейських.

Про це пише Автотема.

Наразі Міністерство внутрішніх справ проводить тестування нової системи, яка після офіційного запуску автоматично надсилатиме штрафні квитанції порушникам поштою. Аналогічна практика вже застосовується для фіксації перевищення швидкості.

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Ідея впровадження таких камер виникла ще у 2022 році, однак через технічні складнощі та потребу вдосконалення функціоналу запуск системи кілька разів відкладали. Тепер, після завершення тестування, очікується, що система почне працювати найближчим часом і зробить контроль за дотриманням правил дорожнього руху ефективнішим.

Наразі штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора наразі становить 510 гривень. Впровадження автоматичного контролю дозволить суттєво знизити кількість таких порушень, підвищуючи безпеку на дорогах України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 27 травня в Україні набули чинності нові правила для водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення до ЄС. Ключова зміна — впровадження смарт-тахографів, цифрових пристроїв для контролю робочого часу водія. Нововведення має покращити безпеку на дорогах і відповідати європейським вимогам.

Окрім того, в Україні почали вже чинні оновлені правила обов’язкового техогляду. Тож водіям слід ознайомитися із серйозними змінами, аби не відчути удар по гаманцю.

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