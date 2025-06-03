В Україні хочуть скасувати безстрокові права: хто має оновлювати документи

Автомобіль / © Pixabay

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Власники старих водійських посвідчень, виданих до 2011 року, невдовзі можуть втратити право користуватися ними безстроково.

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт №8082, який передбачає запровадження нових строків дії прав — залежно від категорії транспорту.

Згідно з документом, водійські посвідчення матимуть термін дії від 10 до 15 років. Це нововведення стосуватиметься не лише нових, а й уже чинних документів, включно з тими, які наразі вважаються безстроковими.

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Крім того, для тих водіїв, які накопичать багато штрафів або порушень ПДР, законопроєкт передбачає обов’язкове повторне проходження іспитів. Потрібно буде складати як теоретичну частину, так і практичну — для отримання нового посвідчення.

Зміни є частиною євроінтеграційного пакета реформ, покликаного гармонізувати українське законодавство з європейськими стандартами. У країнах ЄС подібна система діє вже давно і, як стверджують фахівці, вона сприяє зменшенню кількості аварій та підвищенню безпеки на дорогах.

Експерти радять українцям уважно стежити за розвитком ситуації та заздалегідь готуватися до оновлення своїх документів. Щоб не пропустити важливі дедлайни, варто регулярно перевіряти оновлення на офіційному сайті Верховної Ради та МВС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховний Суд України пояснив, які документи мають право перевіряти на блокпостах. Головне — водій не зобов’язаний показувати водійські посвідчення, якщо немає підстав. Це спростовує розповсюджений міф, що посвідчення потрібно показувати завжди.

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