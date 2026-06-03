В Україні масово розсилають підроблені штрафи ПДР: як розпізнати справжній

SMS про порушення ПДР: поліція розкрила нову пастку шахраїв / © УНІАН

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В Україні активізувалися кібершахраї, які розсилають водіям фейкові повідомлення щодо сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Як відрізнити справжній штраф від фейкового та не потрапити на гачок шахраїв, розповіли в Нацполіції.

Кіберполіція і Патрульна поліція закликають користуватися лише офіційними ресурсами для перевірки та сплати штрафів. Свої персональні й банківські дані треба вводити винятково на перевірених державних сервісах і в жодному разі не можна переходити за підозрілими посиланнями. Однією з ознак офіційного державного ресурсу є домен gov.ua.

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Як отримують справжній штраф

Правоохоронці офіційно наголошують: патрульна поліція ніколи не надсилає громадянам повідомлень про штрафи на мобільні телефони (у вигляді SMS, Viber- чи Telegram-повідомлень).

Якщо порушення було зафіксовано в автоматичному режимі, наприклад, камерою фотофіксації, а водій не сплатив його протягом 10 діб, власникові автомобіля надсилається винятково офіційний паперовий лист поштою.

Де перевірити та сплатити штраф

Якщо у вас виникли сумніви щодо справжності повідомлення або інформації про штраф, зверніться до підрозділу адміністративної практики управління патрульної поліції у вашому місті для перевірки інформації.

Також перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС, порталі «Дія», в Кабінеті водія, застосунках «Дія» та «Штрафи ПДР».

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Якщо ви стали жертвою шахраїв або підозрюєте шахрайські дії, негайно звертайтеся до кіберполіції.

Нагадаємо, що в Україні готують жорсткі покарання для водіїв електросамокатів.

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