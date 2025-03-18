В Україні можуть повернути "нульове" розмитнення: хто отримає пільгу

Учасники бойових дій, які отримали інвалідність через поранення під час війни, зможуть розмитнити один автомобіль за нульовою ставкою.

У Верховній Раді розглядається законопроєкт №13058, що передбачає відновлення нульового розмитнення лише для окремої категорії громадян.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Якщо документ буде ухвалено, учасники бойових дій, які отримали інвалідність через поранення під час війни, зможуть розмитнити один автомобіль за нульовою ставкою.

Нульове розмитнення було доступне всім українцям у 2022 році, але діяло лише кілька місяців. Зараз податки з імпорту автомобілів є важливим джерелом доходу для державного бюджету. Однак, згідно з новим законопроєктом, пільги будуть надані лише особам, які мають інвалідність внаслідок війни, а також учасникам бойових дій, що зазнали поранення під час війни або служби в Збройних силах України.

Згідно з новими пропозиціями, під пільгове розмитнення з нульовими ставками мита, акцизу та ПДВ потрапляють легкові автомобілі, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, автобуси та вантажівки.

Пільгове розмитнення доступне для громадян, які є учасниками бойових дій, отримали поранення внаслідок участі у заходах із забезпечення національної безпеки, або мають статус особи з інвалідністю через війну. Також пільгу може отримати фізична особа, яка офіційно передала власний транспортний засіб військовому підрозділу. Завезти можна лише один транспортний засіб за "нульовим розмитненням".

Автомобілі, що походять із держав-агресорів чи окупованих територій України, не можуть скористатися пільговим розмитненням. Нульові ставки на акциз та ПДВ діятимуть до 31 грудня року, наступного після скасування воєнного стану. Звільнення від мита триватиме до припинення воєнного стану.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила зупинки автомобілів на блокпостах.

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