В Україні можуть почати штрафувати за подяку "аварійкою": пояснення чому

Водії можуть дякувати за ввічливість на дорозі через аварійну сигналізацію.

В українській культурі водіння аварійна сигналізація нерідко використовується для висловлення подяки на дорозі. Водночас у Правилах дорожнього руху це не передбачено, що може викликати питання щодо відповідальності.

Про це пише видання Автопілот.

Народна депутатка Оксана Савчук розповіла, що жодних нових законодавчих ініціатив або змін до правил дорожнього руху щодо цього немає.

"Я не знаю таких нових змін. Скажу більше — у нас багато говорять про різні ініціативи, але, на щастя, не все впроваджується",- сказала вона.

В Україні водії часто використовують аварійну сигналізацію для вираження подяки. Як пояснила депутатка, це частина національної дорожньої культури, однак головне — не порушувати правила дорожнього руху при такому жесті.

Оксана Савчук підкреслила, що однією з найбільших проблем є хаотичне паркування в житлових районах Києва. Вона зазначила, що це питання є важливішим за інші й закликала водіїв залишатися відповідальними за безпеку на дорогах. Також нардепка заохотила водіїв спокійно дотримуватися традиції дякувати за ввічливість на дорозі без страху отримати штраф.

Нагадаємо, в Україні о 9:00 оголошується хвилина мовчання на честь загиблих від російської агресії. Хоча водії не зобов'язані зупинятись, поліція може тимчасово обмежити рух транспорту на деяких дорогах.

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