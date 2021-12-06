В Україні можуть скасувати ліміт виплат у разі оформлення ДТП за "Європротоколом": що це означає

В Україні можуть скасувати ліміт виплат у разі оформлення ДТП за "Європротоколом": що це означає

Тепер користуватись європротоколом стало ще простіше.

Нова редакція закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" дозволяє скасувати ліміти виплат за європротоколом, що значно допоможе українським водіям.

Поки що, законодавством регламентований ліміт у 50 тисяч гривень. Найближчим часом, за поданням МТСБУ граничний розмір виплати за європротоколом планується збільшити до 80 тисяч гривень. А вже після прийняття нового закону ліміт буде скасовано повністю. Про це повідомляє видання Auto24.

Як тільки новий закон почне діяти, будь-яке ДТП, що підпадає під умови врегулювання за європротоколом, можна буде оформити за його допомогою і не перейматися за те, чи не перевищить сума ремонту ліміт. Норми нового закону мають значно підвищити рівень захисту людей, що постраждали в ДТП.

За підсумками 9 міс. 2021 р., українські водії почали активніше використовувати європротокол. Таким чином, 36% ДТП врегульовуються за його допомогою за спрощеною процедурою оформлення. Це означає, що не потрібно чекати поліцію, їхати до суду та винуватій стороні не потрібно буде сплачувати штраф, а це позитивно позначиться на заторах у великих містах.

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