В Україні можуть визнати недійсними старі водійські права: розпочався обмін

Процедура максимально спрощена – записатися можна онлайн або через термінал у сервісному центрі МВС.

Власникам старих водійських посвідчень в Україні рекомендують замінити їх на документи нового зразка. Обмін особливо стосується паперових ламінованих прав та посвідчень, виданих до 2013 року.

Про це повідомляє "Автотема", посилаючись на інформацію сервісних центрів МВС.

Як замінити водійські права?

Процедура максимально спрощена – записатися можна онлайн або через термінал у сервісному центрі МВС. Документи для обміну:

Паспорт громадянина України з відміткою про місце проживання

Ідентифікаційний код

Чинне водійське посвідчення

Медична довідка під час воєнного стану не є обов’язковою

Фотографію на документ зроблять на місці, тож приносити власні фото не потрібно.

Вартість послуги – 572 гривні (без урахування банківської комісії).

Після оформлення цифрова версія нового посвідчення одразу з’явиться у застосунку "Дія" та в електронному "Кабінеті водія".

Нагадаємо, що водії, у яких закінчився термін дії водійського посвідчення під час воєнного стану, можуть і надалі пересуватися дорогами України без обмежень. Такі документи автоматично продовжують діяти до завершення воєнного стану.

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