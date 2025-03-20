В Україні можуть змінити правила ввезення вживаних автомобілів: що відомо

Законопроєкт, який передбачає зміни до законів "Про транспорт" та "Про дорожній рух".

В Україні планують запровадити нові правила ввезення вживаних автомобілів. Новий законопроєкт передбачає заміну сертифікації екологічних стандартів ЄВРО на обов’язковий технічний огляд.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Законопроєкт, який передбачає зміни до законів "Про транспорт" та "Про дорожній рух". Однією з головних новацій стане обов'язковий техогляд для кожного імпортованого вживаного авто перед першою реєстрацією. Після перевірки буде видаватися протокол технічного стану або акт невідповідності. Технічний контроль визначатиме, чи можна допускати автомобіль до експлуатації.

Законопроєкт також вводить фактичну заборону на ввезення машин старше 20 років, за винятком ретроавтомобілів, які підпадають під закон "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

Метою цих змін є поліпшення екологічної ситуації та підвищення безпеки на дорогах. Вважається, що технічний огляд є ефективнішим способом контролю за станом автомобілів порівняно з сертифікацією. Однак відмова від сертифікації може ускладнити інтеграцію європейських стандартів, що вплине на ціну імпортних автомобілів.

Законопроєкт ще має пройти обговорення у Верховній Раді, але якщо його затвердять, нові правила можуть бути введені найближчим часом. Це також змінить ринок імпортованих вживаних авто: покупцям доведеться враховувати не тільки митні збори, а й додаткові витрати на техогляд та виправлення несправностей перед реєстрацією.

Нагадаємо, в Україні водії можуть отримати штрафи за порушення інших автовласників.

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