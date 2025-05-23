В Україні можуть радикально підвищити штраф за небезпечне порушення ПДР: що варто знати водіям

Швидка допомога / © ТСН

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Верховна Рада може суттєво посилити відповідальність за одне з найнебезпечніших порушень на дорозі — ігнорування спецтранспорту з проблисковими маячками та сиреною.

Про це повідомило видання SUVNews.

Якщо законопроєкт №11111 буде ухвалений, штраф зросте з мізерних 680 грн до 51 000 грн. Наразі водії, які ігнорують сирени та проблискові маячки швидкої, поліції чи рятувальників, отримують порівняно невелике покарання. Наразі штраф у розмірі 51 000 гривень діє лише для тих, кого протягом року вдруге ловлять за кермом під дією алкоголю чи наркотиків.

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«Непропуск спецтранспорту — це не просто порушення правил, а пряма загроза життю людей, яким необхідна екстрена допомога. Від оперативності роботи екстрених служб залежать людські життя, і кожна хвилина зволікання може мати фатальні наслідки», — зазначають експерти.

Законопроєкт, який вже внесено до порядку денного Верховної Ради, може бути розглянутий найближчим часом. Якщо його ухвалять, нові норми почнуть діяти через місяць після офіційної публікації.

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