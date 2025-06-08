В Україні можуть впровадити строк дії водійських посвідчень: що зміниться

Водійські посвідчення / © ТСН

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В Україні планують змінити правила користування водійськими посвідченнями. Власники документів, виданих до 2011 року, можуть втратити можливість використовувати їх безстроково.

Про це пише Автотема.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8082, який передбачає введення нових строків дії посвідчень водія — від 10 до 15 років залежно від категорії транспортного засобу. Це означає, що тисячам водіїв доведеться оновлювати свої документи, навіть якщо вони були видані на необмежений термін.

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Також документ передбачає посилення вимог для водіїв-порушників. Ті, хто систематично нехтує правилами дорожнього руху і має численні штрафи, будуть зобов’язані пройти повторну перевірку знань. Іспити доведеться складати як теоретичні, так і практичні.

Запропоновані зміни є частиною євроінтеграційної реформи та мають на меті привести українське законодавство у відповідність до норм ЄС. У країнах Європейського Союзу така система вже давно функціонує і, за словами експертів, довела свою ефективність — зменшення аварійності та підвищення безпеки на дорогах.

Українським водіям фахівці радять уважно стежити за подальшими оновленнями від уряду, МВС та Верховної Ради, щоб не пропустити важливі дедлайни і вчасно подбати про заміну документів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 27 травня в Україні набули чинності нові правила для водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення до ЄС. Ключова зміна — впровадження смарт-тахографів, цифрових пристроїв для контролю робочого часу водія. Нововведення має покращити безпеку на дорогах і відповідати європейським вимогам.

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Також повідомлялось, що українські водії до 20 серпня мають отримати «Код 95».