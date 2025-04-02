В Україні назвали найпопулярніший кросовер: хто знову очолив рейтинг продажів

Renault Duster знову очолив український авторинок: у березні кросовер став найбільш продаваним новим авто / © renault.ua

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За підсумками березня Renault Duster знову очолив рейтинг найпопулярніших нових авто в Україні, залишивши позаду попереднього лідера – Toyota RAV4.

Про це повідомили аналітики AUTO-Consulting, передає Ampercar.

За місяць українські дилери реалізували понад 400 одиниць цієї моделі, що забезпечило їй повернення на вершину продажів. Стрімке зростання попиту пояснюється повноцінним відновленням постачань після зміни покоління.

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Наприкінці 2024 року поставки були обмежені через оновлення модельного ряду, але тепер ситуація стабілізувалася, і покупці знову активно обирають Duster. Оновлена модель зберегла доступну ціну, відмінні позашляхові характеристики та покращене оснащення. Крім того, високий рівень довіри до бренду Renault і позитивні відгуки покупців сприяли зростанню попиту.

Нагадаємо, що протягом кількох років Renault Duster залишався лідером українського ринку, але через оновлення модельного ряду тимчасово поступився конкурентам.

Однак вже у березні 2025 року доступність автомобіля в салонах та популярність серед водіїв дозволили йому швидко повернути втрачені позиції.

Нагадаємо, у лютому 2025 року українці зареєстрували майже 4,5 тисячі електромобілів. Переважна більшість із них – вживані авто з-за кордону.