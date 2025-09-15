В Україні оновлено тестові питання з теорії ПДР: що змінилось

Автошкола / © iStock

Реклама

В Україні оновили тестові питання для складання теоретичного іспиту на право керування транспортними засобами. Зміни враховують актуальні правила дорожнього руху, оновлені знаки, розмітку та основи безпечного водіння.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.

Від 12 вересня 2025 року усі, хто планує отримати водійське посвідчення, складатимуть іспит за новими тестовими завданнями.

Реклама

Зміни затверджені наказом ГСЦ МВС і враховують останні оновлення Правил дорожнього руху (ПДР). Тестові питання оновлювали з урахуванням відкритого банку екзаменаційних завдань та звернень громадян. Мета змін — зробити тести більш точними, зрозумілими та корисними для майбутніх водіїв.

У розділі 33 «Дорожні знаки» оновлено, зокрема, такі питання:

№ 206: «Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до ділянки концентрації ДТП?»

№ 207: «Зображений дорожній знак попереджає водіїв про…»

Реклама

У розділі 34 «Дорожня розмітка», зокрема відповідно до Постанови КМУ № 364 від 1 квітня 2025 року, оновлено:

№ 9: «Даною дорожньою розміткою у вигляді букви „А“ позначають: »

№ 10: «Даною лінією дорожньої розмітки позначають: »

№ 13: «Які транспортні засоби мають право рухатися по смузі з розміткою „А“, на яку поширюється дія дорожнього знака праворуч?»

Реклама

У розділі 35 «Основи безпечного водіння» оновлено питання № 87: «Використання кондиціонера під час руху впливає на роботу автомобіля, а саме на…»

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило проєкт наказу щодо правил складання практичного іспиту для отримання водійського посвідчення.

Окрім того, В Україні готуються до запуску онлайн-іспитів на водійські права з використанням штучного інтелекту. Новий формат передбачає можливість проходження теоретичної частини дистанційно, без необхідності відвідувати сервісні центри МВС.