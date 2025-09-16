- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 1023
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні підвищили штрафи за порушення ПДР: що чекає на водіїв
Водії без прав, порушники швидкісного режиму та нетверезі кермувальники платитимуть більше.
2025 року на українських водіїв чекає суттєве підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Найсуворіші санкції передбачені за водіння без прав, перевищення швидкості та керування в нетверезому стані, а також за інші типові порушення міської інфраструктури. Мета нових правил — знизити аварійність на дорогах і формувати культуру дисциплінованого водіння.
Про нові штрафи та порядок їх застосування пише Delo.
Водіння без посвідчення
Одне з найдорожчих порушень — керування автомобілем без дійсного посвідчення водія. 2025 року штраф за первинне порушення становить 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (≈20 400 грн). Повторне порушення подвоює суму до 40 800 грн, а також може призвести до тимчасового вилучення транспортного засобу. Якщо водій просто забув права вдома, штраф становитиме 425 грн, але процедура оформлення протоколу однаково забере час і нерви.
Перевищення швидкості
Швидкісний режим залишається найпоширенішим порушенням на дорогах. За перевищення на понад 20 км/год штраф становить 340 грн, а за грубе перевищення понад 50 км/год — 1 700 грн. Масове впровадження автоматичних камер контролю підвищує ефективність фіксації порушень. Патрульна поліція зазначає, що недотримання швидкісного режиму — одна з головних причин ДТП у містах.
Водіння у стані сп’яніння
Найсуворіші штрафи залишаються за керування у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. За перше порушення штраф становить 17 000 грн і автоматичне позбавлення прав на рік. Повторне порушення карається 34 000 грн і позбавленням прав до трьох років, можливе вилучення авто. Третє й наступні порушення протягом року тягнуть штраф 51 000 грн, позбавлення прав до 10 років та адміністративний арешт на 15 діб.
Інші порушення
Проїзд на заборонний сигнал світлофора — 510 грн.
Створення аварійної ситуації (ч. 5 ст. 122 КУпАП) — 1 445 грн.
Їзда без паска безпеки — 510 грн.
Використання смуги громадського транспорту приватними авто — 340 грн.
Як зазначають експерти, нові штрафи покликані не лише поповнити бюджет, а й сформувати принципово нову культуру дорожнього руху в Україні. Постійне зростання кількості авто у великих містах робить традиційні «м’які» штрафи неефективними. Дотримання правил залишає водіям просту формулу уникнення штрафів: уважне й дисципліноване керування.
