В Україні підвищили штрафи за порушення ПДР: що чекає на водіїв

Патрульний

Реклама

2025 року на українських водіїв чекає суттєве підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Найсуворіші санкції передбачені за водіння без прав, перевищення швидкості та керування в нетверезому стані, а також за інші типові порушення міської інфраструктури. Мета нових правил — знизити аварійність на дорогах і формувати культуру дисциплінованого водіння.

Про нові штрафи та порядок їх застосування пише Delo.

Водіння без посвідчення

Одне з найдорожчих порушень — керування автомобілем без дійсного посвідчення водія. 2025 року штраф за первинне порушення становить 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (≈20 400 грн). Повторне порушення подвоює суму до 40 800 грн, а також може призвести до тимчасового вилучення транспортного засобу. Якщо водій просто забув права вдома, штраф становитиме 425 грн, але процедура оформлення протоколу однаково забере час і нерви.

Реклама

Перевищення швидкості

Швидкісний режим залишається найпоширенішим порушенням на дорогах. За перевищення на понад 20 км/год штраф становить 340 грн, а за грубе перевищення понад 50 км/год — 1 700 грн. Масове впровадження автоматичних камер контролю підвищує ефективність фіксації порушень. Патрульна поліція зазначає, що недотримання швидкісного режиму — одна з головних причин ДТП у містах.

Водіння у стані сп’яніння

Найсуворіші штрафи залишаються за керування у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. За перше порушення штраф становить 17 000 грн і автоматичне позбавлення прав на рік. Повторне порушення карається 34 000 грн і позбавленням прав до трьох років, можливе вилучення авто. Третє й наступні порушення протягом року тягнуть штраф 51 000 грн, позбавлення прав до 10 років та адміністративний арешт на 15 діб.

Інші порушення

Проїзд на заборонний сигнал світлофора — 510 грн.

Створення аварійної ситуації (ч. 5 ст. 122 КУпАП) — 1 445 грн.

Їзда без паска безпеки — 510 грн.

Використання смуги громадського транспорту приватними авто — 340 грн.

Як зазначають експерти, нові штрафи покликані не лише поповнити бюджет, а й сформувати принципово нову культуру дорожнього руху в Україні. Постійне зростання кількості авто у великих містах робить традиційні «м’які» штрафи неефективними. Дотримання правил залишає водіям просту формулу уникнення штрафів: уважне й дисципліноване керування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інспектор патрульної поліції розповів про категорії водіїв, які майже гарантовано привертають до себе зайву увагу. Йдеться про 4 категорії.