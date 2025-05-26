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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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В Україні планують збільшити штрафи за перевищення швидкості — деталі

Штрафи за перевищення швидкості будуть тим вищі, чим більше водій перевищив встановлений ліміт.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Україні планують збільшити штрафи за перевищення швидкості — деталі

планують збільшити штрафи за перевищення швидкості / © Getty Images

Депутати Верховної Ради планують збільшити штрафи водіям за перевищення швидкості та прибрати «плюс 20 км/год».

Про це йдеться на Auto24 із посиланням на законопроєкт №13314 про збільшення штрафів за перевищення швидкості.

«26 травня у Верховній Раді зареєстрували цей законопроєкт, який пропонує кардинально змінити механізм відповідальності українських автовласників за перевищення швидкості. Він запроваджує градацію штрафів відповідно до ступеня перевищення швидкості, а також знижує „нештафований мінімум“ з 20 до 10 кілометрів на годину», — йдеться у повідомленні.

Як сказав один з авторів законопроєкту, завдання — не покарати водіїв, а змусити їх замислитися над безпекою.

«Безпечна швидкість рятує життя. І зміна ставлення до цього починається з чіткого, справедливого та адекватного закону», — прокоментував ініціативу Володимир Крейденко.

Нововведення, що передбачені в законопроєкті

Документом пропонується зменшення «нештрафованого порогу» з +20 км/год, до +10 км/год

Запроваджує градацію штрафів (6 ступенів), відповідно до ступеня небезпеки.

Що змінюється?

Відповідальність за перевищення швидкості починається з понад 10 км/год. Штраф — 340 грн.

Запроваджується 6 ступенів відповідальності, відповідно до рівня перевищення:

  • штраф за перевищення на 10-20 км/год становитиме 340 грн;

  • на 21-30 км/год — 680 грн;

  • на 31-40 км/год — 1360 грн;

  • на 41-60 км/год — 1700 грн;

  • на 61-80 км/год — 2720 грн;

  • на понад 80 км/год — 3400 грн.

Законопроєкт №13314 зареєстровано у ВР. Щоб стати законом, йому необхідно пройти затвердження в профільному комітеті, голосування в парламентській залі (два читання), підпис спікера та Президента.

Тим часом українські перевізники зможуть повноцінно використовувати смарт-тахографи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
253
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