В Україні планують скасувати меддовідку для водіїв — подробиці

В Україні запропонували скасувати медичну довідку для водіїв. Її планують замінити електронною перевіркою даних про стан здоров’я в державному реєстрі.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Медичну довідку форми №083/о щодо придатності до керування транспортним засобом планують скасувати. Натомість дані про стан здоров’я водіїв вноситимуть до електронного реєстру ЕСОЗ. Відповідний законопроєкт 13131 зареєстрували у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МВС нагадувало автовласникам про необхідність оплати послуги зберігання номерних знаків до 31 березня 2025 року. У разі несплати номери можуть бути вилучені з резерву.

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