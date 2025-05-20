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В Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду: що треба знати
Техогляд по-новому: жорсткий контроль, штрафи та вищі ціни — як підготувати авто.
В Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду. Нові правила обіцяють серйозні зміни, жорсткий контроль, обов’язкову фотофіксацію і відчутний удар по гаманцю.
Постанова Кабміну №286 повністю оновлює процедуру технічного огляду. Тепер перевірка стане максимально прозорою і не залишить «схемникам» жодного шансу.
Контролюватимуть кожен зовнішній прилад: фари, габарити, поворотники, стопи — усе має світити як годинник.
Фотофіксація — обов’язкова. Кожен етап техогляду буде задокументований і завантажений у єдину базу. Зображення повинні відповідати стандартам якості й не підлягатимуть редагуванню.
У фокусі — тахографи, гальмівна система, зовнішній вигляд авто.
Паралельно з новими вимогами зростають і ціни:
Легкові авто: з 1 050 грн → до 1 700 грн
Вантажівки, автобуси: до 2 300 грн
Отже, втрата часу коштує грошей. Якщо автомобіль не пройде оновлену перевірку, це може мати неприємні наслідки:
штрафи,
заборона експлуатації авто,
анулювання ліцензії для перевізників,
неможливість виїзду за кордон на власному авто.
Поради експертів:
Оцінити технічний стан авто вже зараз — особливо світлових приладів і тахографа.
Перевірити термін попереднього техогляду. Якщо він добігає кінця — діяти негайно.
Підготувати авто до суворішої перевірки. Візит на СТО зараз — інвестиція у спокій завтра.
Нагадаємо, експерти компанії Carly склали власний рейтинг надійності електромобілів з пробігом.