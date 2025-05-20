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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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В Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду: що треба знати

Техогляд по-новому: жорсткий контроль, штрафи та вищі ціни — як підготувати авто.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Техогляд

Техогляд / © facebook.com/viktoriya.obidovskaya

В Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду. Нові правила обіцяють серйозні зміни, жорсткий контроль, обов’язкову фотофіксацію і відчутний удар по гаманцю.

Постанова Кабміну №286 повністю оновлює процедуру технічного огляду. Тепер перевірка стане максимально прозорою і не залишить «схемникам» жодного шансу.

  • Контролюватимуть кожен зовнішній прилад: фари, габарити, поворотники, стопи — усе має світити як годинник.

  • Фотофіксація — обов’язкова. Кожен етап техогляду буде задокументований і завантажений у єдину базу. Зображення повинні відповідати стандартам якості й не підлягатимуть редагуванню.

  • У фокусі — тахографи, гальмівна система, зовнішній вигляд авто.

Паралельно з новими вимогами зростають і ціни:

  • Легкові авто: з 1 050 грн → до 1 700 грн

  • Вантажівки, автобуси: до 2 300 грн

Отже, втрата часу коштує грошей. Якщо автомобіль не пройде оновлену перевірку, це може мати неприємні наслідки:

  • штрафи,

  • заборона експлуатації авто,

  • анулювання ліцензії для перевізників,

  • неможливість виїзду за кордон на власному авто.

Поради експертів:

  1. Оцінити технічний стан авто вже зараз — особливо світлових приладів і тахографа.

  2. Перевірити термін попереднього техогляду. Якщо він добігає кінця — діяти негайно.

  3. Підготувати авто до суворішої перевірки. Візит на СТО зараз — інвестиція у спокій завтра.

Нагадаємо, експерти компанії Carly склали власний рейтинг надійності електромобілів з пробігом.

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