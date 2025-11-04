В Україні почали штрафувати авто зі США: в чому причина

Автомобіль / © unsplash.com

В Україні почали активно штрафувати власників автомобілів, пригнаних зі США. Причина — невідповідність технічним стандартам: замість жовтих поворотників, передбачених українськими нормами ДСТУ, в американських авто вони часто червоні.

Про це пише UA.Motors.

За таке порушення передбачено штраф у 510 гривень за частиною 2 статті 122 КУпАП. Патрульні одразу зупиняють такі машини, адже різницю видно неозброєним оком.

Попри невелику суму штрафу, ситуація може повторюватися. Щоб уникнути подальших покарань, водіям доводиться перероблювати оптику, а це — витрати у кілька тисяч гривень.

Фахівці сервісних центрів радять власникам «американців» не чекати на штраф, а одразу встановлювати жовті поворотники. Це не лише відповідність нормам, а й підвищення безпеки, адже червоні сигнали можуть сплутати інші водії.

