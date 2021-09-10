В Україні подорожчали вживані імпортні авто: експерти назвали причини несподіваного зростання цін

Також через деякі причини збільшився час очікування на ці машини.
В Україні за останні кілька тижнів подорожчали імпортовані вживані автомобілі. Також збільшилися терміни їх доставки із Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї.
Причиною цього є економічні фактори та стихійні лиха. Про це повідомляє сайт UBR.
Південно-східну частину США вразив ураган "Іда", через який постраждали люди та поставки машин. Останні почали потрапляти в портові термінали на три-чотири дні довше, ніж зазвичай.
Проте основна проблема пов'язана з контейнеровозами, які активно почав забирати Китай. Їх економіка після кризи, викликаної коронавірусом, прискорено відновлюється. Китайські виробники готові переплачувати за оренду контейнерів, що відбирає їх у США, де на Західному узбережжі зараз переповнені автомобілями термінали.
Там навіть роздумують над перевезенням машин на Східне узбережжя, що коштує до 2 тисяч доларів та відповідно відбивається на кінцевій вартості авто в Україні.
Водночас через завантаженість західних терміналів ціни на машини, які там зараз перебувають, знизилися приблизно на 4-5 тисяч доларів. Імпорт автомобілів все одно продовжується, хоча термін очікування на них збільшився до 10-12 тижнів.
Перераховані вище негативні тенденції торкнулися і азіатського напрямку. Там машини подорожчали на 500-1000 доларів. А через подорожчання перевезень в Південній Кореї активізувалася компанія Roro, яка пропонує перевезення легкових автомобілів на палубі корабля, а не в контейнерах.
Проте для США такий варіант майже неможливий. На палубі можуть їхали тільки цілі авто, які самостійно рухаються, а 95% машин з цієї країни – биті, і вони не можуть самі заїхати на палубу.
На нормалізацію ситуації з контейнерами, на думку експерта, доведеться чекати до весни наступного року. Водночас на нові автомобілі згадані проблеми ніяк не вплинули.
Раніше повідомлялося, що у Європі можуть подорожчати вживані автомобілі.