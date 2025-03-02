В Україні помітили легендарне американське авто 1970-х років: фото

На вулицях Львова помітили автомобіль Mercury Gran Marquis 1978 року випуску.

Інформацію опублікували на сторінці carspotter.ukraine в Instagram.

Бренд Mercury існував із 1938 по 2011 рік та входив до концерну Ford Motor. У той час ці автомобілі вважались преміальними.

"Під капотом – 4.9-літровий V8, який не просто їде, а впевнено пливе дорогою, нагадуючи, що комфорт і стиль – вічні цінності. Усередині – м’які дивани, дерево, класична панель приладів і той самий дух золотої епохи автопрому", - написали на carspotter.ukraine.

Автомобіль Mercury Gran Marquis у Львові. Фото: carspotter.ukraine

Там додали, що цей автомобіль "втілює епоху, коли авто були великими, потужними та статусними. Широкий кузов, багато хрому, бездоганні лінії – цей Mercury Gran Marquis 1978 виглядає так, ніби щойно зійшов з хайвеїв 70-х".

Нагадаємо, водіям порадили, які авто з пробігом не бажано купувати.

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