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В Україні помітили номерний знак на авто із нецензурним словом: фото

В Україні помітили номерний знак на авто із нецензурним словом: фото

Автомобільні номери / Фото: Focus.ua

Жителі Дніпра помітили автомобіль із нецензурним словом замість номерів. Що відомо про це?

У Дніпрі на дорозі помітили автомобіль із нецензурним словом замість номерного знаку. 

Про це пише телеграм-канал "Дніпро оперативний. Війна". 

Жителі Дніпра помітили на дорогах автомобіль із нецензурним словом замість номерного знаку. На відео, які зняли місцеві жителі на дорозі видно транспорт, в якого на місці номер написано слово: "По**й". 

Автомобіль із нецензурним словом замість номерів. Фото: телеграм-канал
Автомобіль із нецензурним словом замість номерів. Фото: телеграм-канал "Дінпро оперативний. Війна".

Водії зауважили, що ймовірно цей номер не встановленого державного зразка. Дехто вважає, що таким чином молодь просто розважається. 

Наразі більше подробиць про цей інцидент невідомо. 

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