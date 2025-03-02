В Україні помітили номерний знак на авто із нецензурним словом: фото

Жителі Дніпра помітили автомобіль із нецензурним словом замість номерів. Що відомо про це?

У Дніпрі на дорозі помітили автомобіль із нецензурним словом замість номерного знаку.

Про це пише телеграм-канал "Дніпро оперативний. Війна".

Жителі Дніпра помітили на дорогах автомобіль із нецензурним словом замість номерного знаку. На відео, які зняли місцеві жителі на дорозі видно транспорт, в якого на місці номер написано слово: "По**й".

Автомобіль із нецензурним словом замість номерів. Фото: телеграм-канал "Дінпро оперативний. Війна".

Водії зауважили, що ймовірно цей номер не встановленого державного зразка. Дехто вважає, що таким чином молодь просто розважається.

Наразі більше подробиць про цей інцидент невідомо.

Нагадаємо, юристи пояснили, чи обов’язково водіям припиняти рух під час хвилини мовчання.

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