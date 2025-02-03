В Україні посилили контроль за паркуванням на місцях для людей з інвалідністю: що відомо про зміни

Водії, які займають місця для інвалідів, повинні бути готові до значних штрафів за порушення.

В Україні посилили контроль за паркуванням на місцях для інвалідів. Порушників штрафують від 1020 до 1700 гривень, а за повторні порушення — до 2550 гривень.

Про це пише видання Nnews.

Паркуватися на місцях для інвалідів можуть лише водії з інвалідністю або ті, хто перевозить людей з обмеженими можливостями. Неправомірне використання знака інваліда або блокування доступу до таких зон карається штрафом до 2700 гривень. Однак контроль викликає дискусії, адже наразі протокол можна оформити лише за присутності водія, хоча деякі громадяни вважають, що штрафувати слід і без нього.

Поліція закликала водіїв дотримуватися правил паркування на місцях для людей з інвалідністю, оскільки порушення створюють серйозні перешкоди для тих, хто потребує цих місць. Такі паркомісця важливі для зручності людей з обмеженими можливостями, і безвідповідальне ставлення до цих норм може призвести не лише до штрафів, а й до значних незручностей для них.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, без якого документа водія можуть оштрафувати на 17 тис грн.

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