В Україні посилено контроль і покарання за порушення правил проїзду пішохідних переходів

Пішохідний перехід / © УНІАН

Реклама

В Україні посилено контроль за дотриманням правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів.

Поліція акцентує увагу на водіях, які не пропускають пішоходів, як того вимагає законодавство. Порушників карають штрафами, а в деяких випадках можуть навіть позбавити водійських прав, пише «Автотема».

За правилами дорожнього руху (п. 18.4), якщо водій під’їжджає до нерегульованого переходу і бачить, що на ньому перебувають люди, він зобов’язаний пригальмувати або повністю зупинитися, щоб не завадити їхньому руху.

Реклама

Окремо варто згадати ситуації, коли на сусідній смузі вже зупинилося авто. В такому разі інші водії також повинні пригальмувати й пересвідчитись, що на переході немає пішоходів, перш ніж рухатися далі (п. 18.4 ПДР). Це критично важливо для уникнення наїздів у сліпій зоні.

За невиконання цих норм водієві можуть виписати штраф згідно з Кодексом про адмінправопорушення, а саме ч. 1 ст. 122. Так, якщо дії водія не створили безпосередньої небезпеки, доведеться заплатити 340 гривень. Якщо ж порушення змусило інших учасників дорожнього руху різко маневруватии або гальмувати — розмір стягнення зростає до 680–850 гривень.

У найгірших випадках, коли дії водія створили реальну загрозу аварії, йому можуть тимчасово заборонити кермувати — строком від шести місяців до року.

Нагадаємо, у Львові комбат-самозванець припаркувався на зебрі і погрожував «розірвати на шматки» перехожого.