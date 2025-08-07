ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

В Україні посилено контроль і покарання за порушення правил проїзду пішохідних переходів

Порушників карають штрафами, а в деяких випадках можуть навіть позбавити водійських прав.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пішохідний перехід

Пішохідний перехід / © УНІАН

В Україні посилено контроль за дотриманням правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів.

Поліція акцентує увагу на водіях, які не пропускають пішоходів, як того вимагає законодавство. Порушників карають штрафами, а в деяких випадках можуть навіть позбавити водійських прав, пише «Автотема».

За правилами дорожнього руху (п. 18.4), якщо водій під’їжджає до нерегульованого переходу і бачить, що на ньому перебувають люди, він зобов’язаний пригальмувати або повністю зупинитися, щоб не завадити їхньому руху.

Окремо варто згадати ситуації, коли на сусідній смузі вже зупинилося авто. В такому разі інші водії також повинні пригальмувати й пересвідчитись, що на переході немає пішоходів, перш ніж рухатися далі (п. 18.4 ПДР). Це критично важливо для уникнення наїздів у сліпій зоні.

За невиконання цих норм водієві можуть виписати штраф згідно з Кодексом про адмінправопорушення, а саме ч. 1 ст. 122. Так, якщо дії водія не створили безпосередньої небезпеки, доведеться заплатити 340 гривень. Якщо ж порушення змусило інших учасників дорожнього руху різко маневруватии або гальмувати — розмір стягнення зростає до 680–850 гривень.

У найгірших випадках, коли дії водія створили реальну загрозу аварії, йому можуть тимчасово заборонити кермувати — строком від шести місяців до року.

Нагадаємо, у Львові комбат-самозванець припаркувався на зебрі і погрожував «розірвати на шматки» перехожого.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie