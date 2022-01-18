В Україні призупинений продаж електронного полісу автоцивілки: названо причини

В таких складних погодних умовах залишитись без страхового полісу дуже небезпечно.

Більшість автовласників, яка встигла застрахувати свій автомобіль до проблем з серверами МТСБУ дуже пощастило. Тим же, хто сьогодні захоче придбати електронний поліс страхування – навряд чи це вдасться. Адже через кібератаку бази МТСБУ наразі недоступні.

Що робити водіям, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Від п’ятниці - перевірити страховий поліс - можна лише за наявності його паперового варіанту. Страховики розказали, що деякі компанії зараз видають звичайні паперові поліси, старого зразка. І обіцяють, що інформацію внести в базу, як тільки вона запрацює. Але якщо ви потрапите в ДТП з таким папірцем, до того як електроніка коректно запрацює – прогнозувати що буде далі не береться ніхто.

МТСБУ підтвердило – проблема з базою є, і над її вирішенням працюють буквально цілодобово. Тимчасово вирішили повернутись до паперових полісів і пояснили, як не натрапити на шахраїв.

Найголовніше, що треба зробити:

ПЕРЕВІРЯТИ АКТУАЛЬНІСТЬ БЛАНКУ ПОЛІСУ.

НЕ УКЛАДАТИ ДОГОВОРИ ІЗ СУМНІВНИМИ ОСОБАМИ АБО У НЕПРИСТОСОВАНИХ ДЛЯ ЦЬОГО МІСЦЯХ .

ПЕРЕВІРЯТИ ПОВНОВАЖЕННЯ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ.

Для того, щоб зрозуміти на скільки все погано, журналісти вирішили перевірити, чи можна придбати електронний поліс. Деякі компанії просто не підняли слухавки, а інші повідомили, що дистанційно допомогти не зможуть, треба лише їхати до офісу та оформлювати традиційний паперовий поліс.

Керівництво МТСБУ провело нараду з директорами страхових компаній і домовилося про тимчасові зміни в роботі. Натомість кіберполіція обіцяє відновити роботу електронної бази найближчим часом.

В Україні вже кілька днів неможливо купити електронний страховий поліс

Нагадаємо, чому страховий поліс не є гарантією компенсації пошкоджень після ДТП.