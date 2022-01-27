В Україні розмитнення автомобілів з Європи здорожчало на 20%: названі головні чинники

Також це означає, що автомобілі з Кореї теж піднімуться у ціні.

Мабуть, вже кожен автомобіліст помітив, що на ринку авто зараз ситуація нестабільна. Ціни дуже зростають, а якість машин гіршає. Перший чинник – це дефіцит нових авто через нестачу чіпів та напівпровідників. Більшість людей, які раніше купляли лише нові авто, перейшли на вживані.

Раніше можна було без проблем привезти для себе з Європи непоганий автомобіль за нормальний цінник, але не зараз. Розмитнення автомобілів з Європи та Кореї в Україні здорожчало на 20%. Вся справа в тому, що такі автомобілі при розмитненні оцінюються за спеціальним каталогом, де вказано, яка середня ціна кожного авто, і від цього залежить і кінцева сума всіх платежів. Оскільки автомобілі на внутрішніх ринках здорожчали, то і ціни в каталозі також зросли, ось ми і отримуємо ці 20% здорожчання. Про це ТСН.Авто повідомив журналіст програми “ДжеДаі” Максим Хотіленко.

Виходить, що автомобілі на ринках Європи та Кореї і так піднялись у ціні, а до них ще додалося і підвищене у ціннику розмитнення. Також, більшість гарних варіантів, на які раніше європейці навіть і не дивилися, продаються за лічені хвилини.

Тому перекупникам доводиться витрачати багато часу, щоб відшукати та придбати безпроблемне авто з невеликим пробігом, а потім привезти до України та розмитнити. Саме тому ми і спостерігаємо підняття цін на вживані авто.

Треба зазначити, що навіть ті автомобілі, які куплені в Україні, також піднялися в ціні, адже якщо є попит – завжди буде пропозиція. Автомобілісти, не маючи змоги піти до автосалону і придбати бажаний автомобіль, змушені купляти вживані авто за завищеною ціною.

Нагадаємо, що Volkswagen Passat вже четвертий рік поспіль найпопулярніший автомобіль привезений з-за кордону.