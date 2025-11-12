ТСН у соціальних мережах

В Україні скасували паперові свідоцтва про закінчення автошкіл

Кандидатам у водії більше не потрібно пред’являти документи про навчання при складанні іспитів.

Наталія Магдик
Автошкола

Автошкола / © iStock

Українські водії отримуватимуть офіційне підтвердження про навчання в електронному форматі, без паперових документів.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

«Кандидатам у водії не потрібно пред’являти свідоцтво про завершення навчання в автошколі у сервісному центрі МВС перед складанням іспиту. Адже вся необхідна інформація автоматично відображається та доступна для перегляду адміністратору в електронному режимі», — розповіли у МВС.

При складанні іспитів у сервісному центрі МВС дані про особу підтверджуються через єдиний державний реєстр, що повністю виключає можливість підробки, втрати або пошкодження паперового свідоцтва.

Бажаючі отримати відомості про пройдені курси в автошколі можуть звертатися до навчального закладу, який надасть таку інформацію на паперовому носії. Вона призначена лише для особистого користування та не є офіційним документом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні спростили отримання водійських прав певної категорії та розповідали, для якої саме.

