В Україні стрімко зростає попит на вживані авто зі США: які моделі обирають

21% вживаних легковиків, що у липні отримали українську реєстрацію, були зі США.
В Україні протягом липня було зареєстровано понад 4100 вживаних легкових автомобілів зі США. Так, за рік попит на америкканські машини з пробігом збільшився майже на 75%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Відповідно до опублікованої інформації, 21% вживаних легковиких авто, що у липні отримали українські номерні знаки, були зі США.
Так, у порівнянні з липнем 2023 року, попит на американські легковики з пробігом збільшився майже на 75%.
Які авто зі США купують українці
- Найбільша частка придбаних українцями авто зі США (44%) – це машини з бензиновими двигунами;
- 37% – електромобілі;
- 7% – гібридні авто;
- по 6% – дизельні авто та машини з ГБО.
Моделі вживаних авто зі США, які найбільше купують в Україні
До п’ятірки вживаних авто потрапили:
- TESLA Model 3 – 418 одиниць;
- TESLA Model Y – 401 одиниця;
- FORD Escape – 280 одиниць;
- VOLKSWAGEN Passat – 248 одиниць;
- JEEP Cherokee – 245 одиниць.
Середній вік автомобілів зі США з пробігом, які українці купували у липні, становив 5,7 року.
До слова, раніше повідомлялося, коли не варто купувати вживане авто, навіть якщо це здається вигідною угодою.
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