В Україні стрімко зростає попит на вживані авто зі США: які моделі обирають

21% вживаних легковиків, що у липні отримали українську реєстрацію, були зі США.

В Україні протягом липня було зареєстровано понад 4100 вживаних легкових автомобілів зі США. Так, за рік попит на америкканські машини з пробігом збільшився майже на 75%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Відповідно до опублікованої інформації, 21% вживаних легковиких авто, що у липні отримали українські номерні знаки, були зі США.

Так, у порівнянні з липнем 2023 року, попит на американські легковики з пробігом збільшився майже на 75%.

Які авто зі США купують українці

Найбільша частка придбаних українцями авто зі США (44%) – це машини з бензиновими двигунами;

37% – електромобілі;

7% – гібридні авто;

по 6% – дизельні авто та машини з ГБО.

Моделі вживаних авто зі США, які найбільше купують в Україні

До п’ятірки вживаних авто потрапили:

TESLA Model 3 – 418 одиниць; TESLA Model Y – 401 одиниця; FORD Escape – 280 одиниць; VOLKSWAGEN Passat – 248 одиниць; JEEP Cherokee – 245 одиниць.

Середній вік автомобілів зі США з пробігом, які українці купували у липні, становив 5,7 року.

До слова, раніше повідомлялося, коли не варто купувати вживане авто, навіть якщо це здається вигідною угодою.

Читайте також: