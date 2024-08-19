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В Україні стрімко зростає попит на вживані авто зі США: які моделі обирають

В Україні стрімко зростає попит на вживані авто зі США: які моделі обирають

TESLA Model 3 / Фото: apnews.com

21% вживаних легковиків, що у липні отримали українську реєстрацію, були зі США.

В Україні протягом липня було зареєстровано понад 4100 вживаних легкових автомобілів зі США. Так, за рік попит на америкканські машини з пробігом збільшився майже на 75%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Відповідно до опублікованої інформації, 21% вживаних легковиких авто, що у липні отримали українські номерні знаки, були зі США.

Так, у порівнянні з липнем 2023 року, попит на американські легковики з пробігом збільшився майже на 75%.

Які авто зі США купують українці

  • Найбільша частка придбаних українцями авто зі США (44%) – це машини з бензиновими двигунами;
  • 37% – електромобілі;
  • 7% – гібридні авто;
  • по 6% – дизельні авто та машини з ГБО.

Моделі вживаних авто зі США, які найбільше купують в Україні

До п’ятірки вживаних авто потрапили:

  1. TESLA Model 3 – 418 одиниць;
  2. TESLA Model Y – 401 одиниця;
  3. FORD Escape – 280 одиниць;
  4. VOLKSWAGEN Passat – 248 одиниць;
  5. JEEP Cherokee – 245 одиниць.

Середній вік автомобілів зі США з пробігом, які українці купували у липні, становив 5,7 року.

До слова, раніше повідомлялося, коли не варто купувати вживане авто, навіть якщо це здається вигідною угодою.

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