В Україні злетів штраф за водіння без посвідчення відповідної категорії / © Pixabay

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В Україні злетів штраф за водіння без посвідчення відповідної категорії. Проте чимало водіїв досі керуються застарілою інформацією, не знаючи, що порушення, за яке колись доводилось платити кількасот гривень, тепер може обійтися у десятки тисяч.

Про це пише mAuto із посиланням на юридичне роз’яснення.

За словами юриста, багато громадян України роками їздять без відповідного посвідчення — на скутерах, мопедах чи навіть легкових автомобілях у сільській місцевості. Раніше це не сприймали серйозно, мовляв, штраф невеликий — лише 425 грн. Однак законодавство давно змінилося, і штрафи тепер кардинально інші.

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«Сьогодні за керування без прав передбачено мінімальне стягнення в розмірі 3 400 грн. Якщо ж порушення повторюється, водієві загрожує вже 40 800 грн штрафу, а також тимчасове відсторонення від керування — до 7 років. І це вже не просто адмінпротокол, а серйозні юридичні наслідки», — йдеться у повідомленні.

Юрист наголосив, що водіям не варто легковажно ставитися до змін в законах, адже незнання не звільняє від відповідальності.

Тим часом стало відомо, що водії в Україні отримали нову зручну можливість. Вони можуть замінити техпаспорт на автомобіль у застосунку «Дія».

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