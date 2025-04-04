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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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В Україні в паливо додаватимуть спирт: що відомо про нововедення

Нове паливо з біоетанолом з’явиться на АЗС — чи безпечно воно для авто.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Паливо в Україні

Біоетанол у бензині від 1 травня / © pixabay.com

Від 1 травня в Україні майже весь автомобільний бензин (окрім А-98 та палива для ЗСУ) має містити щонайменше 5% біоетанолу.

Про це повідомило видання the page.

Біоетанол — це спирт, отриманий із біомаси. Його октанове число — близько 106, що покращує якість згоряння палива та зменшує ризик детонації.

Його кількість зазвичай вказується у маркуванні: наприклад, А-95-Е5 містить 5% етанолу, а А-95-Е10 — 10%.

За даними UNIDO, додавання спирту підвищує октанове число бензину, зменшуючи ризик детонації — передчасного вибуху палива у циліндрах. Це зберігає двигун від перевантаження та зносу.

Крім того, етанол замінює шкідливі ароматичні вуглеводні (наприклад, бензол), які руйнують паливну систему та змивають мастильну плівку з деталей. Також спирт:

  • покращує згоряння, знижуючи шкідливі викиди;

  • охолоджує двигун за рахунок високої теплоти випаровування.

Хоча до 10% етанолу безпечні для більшості двигунів, більш високий вміст (наприклад, E85) вимагає спеціальних матеріалів у паливній системі. Відомо, що етанол зменшує викиди, що забруднюють атмосферу.

Однак використання біоетанолу як має й низку суттєвих недоліків.

  1. Загроза для старих авто

    Етанол — сильний розчинник, тому вживані автомобілі можуть зіткнутися з проблемами: розм’якшенням відкладень у паливній системі та руйнуванням гумових деталей. Однак ця загроза актуальна лише при високому вмісті спирту (20% і більше). Сучасні біопалива містять спеціальні присадки, що знижують корозійний вплив.

  2. Менша енергоефективність

    Теплота згоряння етанолу на 3,5–5% нижча, ніж у бензину, тому витрата палива E10 трохи зростає. Однак для водіїв різниця малопомітна.

  3. Чутливість до вологи

    Спирт активно поглинає воду, що може призвести до утворення конденсату в баку та ускладнення запуску двигуна в мороз (особливо для сумішей з високим вмістом етанолу).

В Україні на деяких АЗС вже продають бензин з додаванням етанолу — Е10 та навіть Е30. Його ціна зазвичай нижча, ніж у звичайного бензину.

Виробництво бензиново-спиртових сумішей у Україні — технологічно можливий процес, але з низкою викликів. Основні витрати пов’язані не стільки з установкою обладнання чи логістикою, скільки з організацією лабораторного контролю якості.

Вартість палива на АЗС цих операторів залежатиме від їх бажання перекласти витрати на клієнтів та від ціни закупівлі спирту. Найбільші оператори ринку вже інвестують у власне виробництво біоетанолу.

За даними аналітиків, імпорт бензину з Європи з 5% етанолом може коштувати на 5-40 євро за тонну дорожче, ніж звичайний А-95. Однак українські трейдери можуть знайти вигідніші варіанти у Литві, Польщі чи Румунії.

За прогнозами експертів:

  • Додавання 5% біоетанолу не призведе до різкого подорожчання.

  • Максимальне зростання ціни — 10-20 копійок за літр.

Головний ризик — якість. Якщо паливо відповідає стандартам, воно не шкодить двигуну. Але якщо технології порушені, наслідки будуть такими ж, як і від неякісного бензину.

Нагадаємо, експерти розповіли, що потрібно зробити навесні, щоб не збільшувалась витрата палива.

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