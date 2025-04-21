В Україні від 1 травня зміниться якість пального: що потрібно знати водіям

Пальне / © Unsplash

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Від 1 травня 2025 року в Україні набирають чинності нові норми щодо складу пального. Згідно з новими правилами, до бензинів з октановим числом нижче 98 буде обов’язково додаватися 5% біоетанолу.

Про це розповів генеральний директор групи компаній «OKKO» Василь Даниляк, пише Автотема.

Він запевняє, що ці зміни не спричинять перебоїв на заправках. За його словами, що компанія вже більше року готується до впровадження цієї вимоги, встановлюючи необхідне обладнання на своїх нафтобазах.

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«Ми будемо постачати бензин з біоетанолом, а з часом всі оператори перейдуть до самостійного змішування пального», — пояснив Даниляк. Він також зазначив, що у майбутньому частка біоетанолу в паливі може збільшитися до 8% або навіть 10%. Проте, обмеження першого покоління біоетанолу можуть вплинути на допустиму його частку.

Згідно з новими правилами, з 1 травня бензин із додаванням 5% біоетанолу має бути доступним на заправках по всій Україні. Цей крок не матиме значного впливу на ціни пального, оскільки велика частина бензину з біоетанолом буде постачатися з європейських нафтопереробних заводів. В Україні інфраструктура для змішування ще не розвинена достатньо.

Згідно з оцінками експертів, введення нових вимог може принести економічний ефект у понад 1 мільярд доларів щорічно завдяки виробництву біоетанолу з аграрних культур. Закон також сприятиме зниженню викидів вуглецю, що позитивно позначиться на екологічній ситуації в країні.

Попри це, проблема інфраструктури залишається актуальною, і на початку значна частина пального з біоетанолом буде надходити з-за кордону. Однак, цей крок є важливим для розвитку ринку біопалива в Україні та сприятиме екологічним ініціативам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які автомобілі небезпечно заправляти до повного бака.