В Україні водії можуть отримати штрафи за порушення інших автовласників: що потрібно знати

Водії в Україні можуть отримати штрафи за порушення правил дорожнього руху, скоєні іншими власниками, якщо не переоформили транспортний засіб після його продажу.

Про це пише "Автотема".

Автоматичні штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами, приходять на ім’я того, на кого офіційно зареєстровано авто. Якщо автомобіль не був належним чином переоформлений, колишній власник отримає відповідальність за правопорушення.

У разі отримання штрафу за порушення, вчинене іншою особою, експерти рекомендують кілька кроків для вирішення ситуації. Перш за все, слід зв'язатися з новим власником автомобіля та попросити його сплатити штраф, оскільки відповідальність за порушення лежить на особі, яка є власником транспортного засобу на момент скоєння правопорушення.

Якщо новий власник відмовляється розв'язувати питання, варто звернутися до поліції для з'ясування обставин і уточнення, хто несе відповідальність за штраф. Іншим варіантом є реєстрація нового користувача авто через електронний кабінет водія або сервісний центр МВС, що дозволить перекласти відповідальність на нового власника.

Якщо ж цей варіант неможливий, можна анулювати довіреність у нотаріуса, що позбавить нового власника права користуватися автомобілем. Для того, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, юристи радять продавати авто через сервісні центри МВС, що дозволить убезпечити себе від штрафів та інших правових проблем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що використання зимових шин рекомендовано до кінця березня, з 1 квітня варто ставити літні.

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