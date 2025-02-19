В Україні водії можуть втратити права за відсутність одного предмета в авто

Наявність вогнегасника в автомобілі — це не просто рекомендація, а вимога законодавства. Юристи попереджають, що відсутність цього елемента безпеки може призвести до серйозних наслідків.

Про це повідомило видання Avtosota.

За відсутність вогнегасника поліція може накладати штраф у розмірі 680 гривень.

Однак чимало водіїв і далі нехтують цим правилом, сплачуючи штраф і не замислюючись про наслідки. За повторне порушення загрожує штраф у двічі більшому розмірі та позбавлення водійських прав до шести місяців.

"Штраф за відсутність вогнегасника особливо стосується водіїв, які займаються регулярними перевезеннями пасажирів. Для них це порушення може спричинити серйозні санкції. Для власників приватних автомобілів закон передбачає лише попередження. Однак на практиці трапляються випадки, коли штрафи виписуються і звичайним водіям", — йдеться в матеріалі.

Експерти вказують, що незаконні та помилкові штрафи можна оскаржувати в суді. Крім того, важливо мати в автомобілі всі необхідні аксесуари, аби уникнути непотрібних проблем.

Нагадаємо, фахівці пояснили, чому небезпечно їздити із порожнім баком.

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