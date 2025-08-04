В Україні водії ризикують втратити права через відсутність однієї речі в авто

Водій / © МВС

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Українські автолюбителі часто вважають, що позбавлення водійських прав відбувається лише у разі грубих порушень, таких як керування в нетверезому стані або ДТП. Однак насправді відсутність вогнегасника в салоні авто теж може стати підставою для штрафу і навіть тимчасового анулювання посвідчення водія.

Про це пише видання SUV News.

Правозахисники підкреслюють, що останнім часом поліцейські все частіше проводять перевірки комплектації автомобілів, приділяючи особливу увагу наявності вогнегасника.

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Якщо цей обов’язковий предмет відсутній, штраф становить 680 гривень. У разі повторного порушення розмір штрафу збільшується вдвічі, а водій може бути позбавлений права керувати автомобілем на термін до шести місяців.

Однак важливо розуміти, що такі суворі міри застосовуються не до всіх категорій водіїв. Згідно з чинним законодавством, наявність вогнегасника є обов’язковою лише для тих, хто займається регулярними пасажирськими або вантажними перевезеннями.

Для власників особистих легкових автомобілів передбачено лише попередження. Однак на практиці трапляються випадки, коли інспектори все ж штрафують і приватних водіїв. У таких ситуаціях юристи рекомендують оскаржувати штраф у судовому порядку, адже ймовірність виграти справу досить висока.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні чоловіків почали позбавляти водійських прав за порушення правил військового обліку. Право керувати автомобілем у чоловіків забирають суди після позовів ТЦК.

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