В Україні водіїв можуть почати масово позбавляти прав: у чому причина

Штрафи

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В Україні можуть підвищити штрафи для водіїв, які не пропускають транспорт екстрених служб. Йдеться про новий законопроєкт №11111, який подали до Верховної Ради.

Про це пише UA.Motors.

Якщо документ ухвалять, до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесуть зміни. Зокрема, за ігнорування автомобілів зі спецсигналами — а це швидка допомога, поліція, рятувальники ДСНС та транспорт для перевезення дітей — передбачатиметься штраф у розмірі від 1 700 до 2 500 гривень.

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Крім цього, в законопроєкті пропонують і суворіше покарання — у певних випадках водії можуть бути позбавлені водійського посвідчення. Наразі ж за подібне порушення накладається штраф усього 680 гривень.

Якщо ініціативу підтримають у сесійній залі, нові санкції можуть почати діяти вже протягом кількох місяців. Законопроєкт внесли до порядку денного ще 11 лютого.

Нагадаємо, власники старих водійських посвідчень, виданих до 2011 року, невдовзі можуть втратити право користуватися ними безстроково.

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт №8082, який передбачає запровадження нових строків дії прав залежно від категорії транспорту.

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Згідно з документом, водійські посвідчення матимуть термін дії від 10 до 15 років. Це нововведення стосуватиметься не лише нових, а й уже чинних документів, включно з тими, які наразі вважаються безстроковими.