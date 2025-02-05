В Україні вперше позбавили водійських прав через порушення військового обліку

На цей момент більшість справ повертаються до позивачів через помилки в оформленні позовів. Основна причина – несплата судового збору, що є обов’язковою умовою для розгляду.

В Україні зафіксовано перший випадок тимчасового позбавлення водійських прав через недотримання правил військового обліку. Водночас у судовому реєстрі вже знайдено щонайменше 41 подібну справу.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на судові матеріали.

На цей момент більшість справ повертаються до позивачів через помилки в оформленні позовів. Основна причина – несплата судового збору, що є обов’язковою умовою для розгляду.

"ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами — адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах", – пояснила адвокатка Валентина Слободянюк.

Попри це, один випадок уже завершився позитивним рішенням для ТЦК.

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"Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку — допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана", – йдеться в повідомленні.

За словами адвокатки, обмеження водійських прав як метод впливу вже застосовується в інших сферах, зокрема для боржників за аліментами.

Однак судові рішення у таких справах є повністю знеособленими, тому громадяни не можуть перевірити, чи є щодо них відповідна справа.

Ця ситуація пов’язана з намірами законодавців обмежити доступ до інформації про судові процеси, що стосуються мобілізації. Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді.

"Дійсно, наразі у таких категоріях справ відсутні правові вимоги щодо знеособлення даних учасників справи. Такі заходи можливі лише в кримінальних справах, в закритих судових процесах та щодо судових рішень про проведення негласних слідчих дій. Тепер же обмеження доступу до Реєстру або окремих рішень у ньому відбувається з метою запобігання загрозам життю і здоров’ю суддів та учасників судового процесу. Для цього підставою можуть бути інструктивні листи СБУ, доручення уряду, звернення від командування ЗСУ", – зазначає Слободянюк.

Таким чином українці можуть дізнатися про можливу наявність позову проти них лише через судові послуги у додатку "Дія" або в електронному кабінеті системи Єсуд.

Нагадаємо, багато українських водіїв вважають, що можуть позбутися водійських прав тільки за серйозні порушення, як перевищення швидкості чи ДТП. Проте, є й інші причини, через які можна залишитися без посвідчення водія.