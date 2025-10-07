В Україні впровадять систему штрафних балів для водіїв: що про неї відомо

Поліція / © Shutterstock

Реклама

В Україні готуються впровадити систему штрафних балів, яка вже давно використовується в ЄС, щоб карати водіїв за регулярні порушення ПДР.

Про це розповів заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Крейденко Володимир у етері телемарафону.

«Ця система, вона дуже цікава, вона давно вже використовується в Європейському Союзі. Її філософія в тому, щоб люди знали, що якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху, незалежно чи це швидкісний режим, чи це паркування, чи це створення якихось аварійних ситуацій і так далі, вони накопичують бали. І в залежності від того, скільки вони накопичували бали, це може впливати на те, що вони можуть втратити своє водійське посвідчення», — розповів він.

Реклама

Експерт зазначив, що в Україні є водії, які регулярно перевищують швидкість і накопичують штрафи, але продовжують ризикувати життям своєму та інших учасників руху.

«У нас же, якщо ти можеш кожен день порушувати швидкісний режим, і є такі ліхачі, як кажуть, і мажори, які кожен день по 10 штрафів мають, але продовжують швидко їхати на машині, створювати аварійні ситуації, наражати себе і людей небезпекою. Відповідно, в законодавстві зовсім не передбачено ніякої додаткової відповідальності для таких людей», — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аналітики дослідили страхові дані за останні два роки, щоб з’ясувати, власники яких із 30 найпопулярніших марок автомобілів накопичують найбільше штрафних балів за порушення правил дорожнього руху.