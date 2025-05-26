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В Україні від 27 травня почнуть діяти оновлені правила для водіїв
Відтепер водії вантажівок та автобусів мають використовувати смарт-тахографи.
Від 27 травня в Україні набувають чинності нові правила для водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення до ЄС. Ключова зміна — впровадження смарт-тахографів, цифрових пристроїв для контролю робочого часу водія. Нововведення має покращити безпеку на дорогах і відповідати європейським вимогам.
Про це пише Автотема.
Основні зміни щодо смарт-тахографів
Затверджено новий стандарт карток, сумісний із системами ЄС.
Запуск онлайн-сервісу для подання заявок спростить процес оформлення.
Встановлено процедури моніторингу, технічного обслуговування та перевірки пристроїв.
Відтепер під час поїздок не потрібно мати з собою паперовий протокол повірки.
Запуск замовлення карток очікується після завершення технічної інтеграції з європейськими системами.
Що таке смарт-тахограф
Смарт-тахограф — це сучасний цифровий тахограф з вбудованим GPS-модулем, який автоматично реєструє час руху, перерв і відпочинку водія, а також момент перетину міжнародних кордонів. Цей пристрій дозволяє здійснювати дистанційний контроль та аналіз даних, що забезпечує дотримання трудового законодавства й норм безпеки дорожнього руху згідно з вимогами ЄС.
Впровадження смарт-тахографів підвищує прозорість та ефективність контролю перевезень, сприяє зниженню аварійності через перевтому водіїв і створює рівні умови для всіх учасників транспортного ринку. Для українських перевізників це крок до повної інтеграції в європейську транспортну систему та доступу до цифрових сервісів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень і хто тепер має скласти іспит.