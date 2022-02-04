В Україні з'явився найпотужніший та найшвидший Rolls-Royce: оголошена вартість

Компанії вдалося випустити ще більш люксовий Rolls-Royce

В Україні представили новий Rolls-Royce Black Badge Ghost. Автомобіль рідкісний та незвичайний, тому презентація також була на рівні.

Модель Ghost підходить для тієї категорії клієнтів, які люблять мінімалізм, але при цьому не байдужі до розкоші. Також, багато покупців намагались зробити машину більш індивідуальною та ексклюзивною. В компанії їх почули і додали нову палітру кольорів та сміливіші варіанти обробки технічними матеріалами. Щоб цього не було замало, спеціальна версія має покращені технічні характеристики. Про це повідомляється на сайті офіційного дилера Rolls-Royce.

Як розповідають маркетологи, Black Badge Ghost – це темна сторона філософії стриманої розкоші, що втілює мінімалізм на найвищому рівні. Тут у клієнта повністю “розв’язані руки”, наприклад, він може обрати будь-який з 44 тисяч готових відтінків фарби, або може розробити свій, унікальний колір з палітри Bespoke.

Та не дивлячись на це, більшість покупців обрали автомобіль у фірмовому чорному кольорі. Це найтемніший відтінок чорного, що існує в автомобільній індустрії. Щоб його створити, кузов автомобіля покривають білою базою, потім додають до нього електричною статики та розпиляють 45 кг чорної фарби. Тож, ви можете собі уявити, на скільки це кропіткий процес, але результат цього вартий.

Drive

Інженери дуже непогано попрацювали над новинкою. Авто стало краще розганятись та керуватись, але при цьому не втратило легендарної плавності ходу Rolls-Royce. У підвісці моделі встановлені пневматичні камери більшого об'єму для зниження крену кузова при більш різких маневрах на дорозі.

Під капотом “ховається” справжній “звір” об’ємом – на 6.75 літра та 12 циліндрів. Щоб цього не виявилося замало, до нього додали ще 2 турбіни, тож агрегат видає 600 кінських сил, а крутний момент збільшили до 900 Нм. Тепер на ринку України - Rolls-Royce Black Badge Ghost є найтехнологічнішим автомобілем марки.

Нагадаємо, що преміальний автовиробник незабаром відмовиться від машин на бензині та дизелі.