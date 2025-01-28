В Україні з’явився новий зелений дорожній знак: що він означає

В Україні з’явився новий дорожній знак – число в зеленому колі, який викликав чимало запитань у водіїв. Цей знак не схожий на традиційні попереджувальні, заборонні чи наказові знаки, які ми звикли бачити на українських дорогах. Переважно попереджувальні знаки зображаються у червоному трикутнику з білим або жовтим тлом, а заборонні мають форму кола з червоним обведенням.

Проте зелений знак, який з’явився на наших шляхах, не має офіційної кодифікації в українських правилах дорожнього руху, повідомляє "Час Пік".

Цей знак має аналог у країнах Європи, де він представляє рекомендаційну швидкість. В Україні існує схожий знак під номером 5.33, що зображує рекомендовану швидкість у прямокутнику на синьому фоні. Однак, зелений знак у вигляді круга, який тепер можна побачити на дорогах, має свою специфіку.

Що означає зелений знак?

Число, яке міститься в центрі зеленого круга, не є обмеженням, а швидше рекомендацією. Воно вказує на безпечну швидкість, яку водії можуть вибрати для проїзду цією ділянкою дороги. Зона дії знаку діє до найближчого перехрестя, що допомагає водіям краще орієнтуватися в умовах дорожнього руху.

Чому ж вирішили ввести новий зелений знак? Основною причиною є технічні можливості сучасних автомобілів. Багато транспортних засобів оснащено системами, які зчитують дорожні знаки, але не всі з них здатні розрізнити значення традиційних знаків. Виявляється, чорні великі цифри на зеленому обідку помітніші для камер, особливо на відстані та в умовах похмурої погоди, ніж білі цифри на синьому фоні.

Де можна побачити зелений знак?

Зелений дорожній знак найчастіше встановлюється на дорогах поблизу шкіл або в місцях, де навчальні заклади можуть ставити їх самостійно. Це допомагає підвищити безпеку дітей, які переходять вулицю, і нагадує водіям про необхідність дотримуватися безпечної швидкості в таких зонах.

Таким чином, новий зелений дорожній знак став важливим елементом безпеки дорожнього руху в Україні, адаптуючи правила під сучасні реалії. Водіїм варто звикати до нових знаків та їх значення, щоб забезпечити безпечний проїзд на українських дорогах.

Нагадаємо, на дорогах з’явився новий знак заборони.

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