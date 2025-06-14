В Україні заборонили мити й ремонтувати авто у громадських місцях: які покарання можуть бути

Ремонт авто / © Pexels

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В Україні водіям заборонили ремонтувати, обслуговувати або мити свої автомобілі у дворах, на вулицях та в інших громадських місцях. Тепер такі дії вважаються порушенням правил благоустрою населених пунктів і можуть призвести до штрафів.

Про це пише Автотема.

Що саме заборонено

Згідно з чинним законодавством, зокрема статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, до порушень благоустрою належить:

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ремонт автомобіля у дворі багатоповерхівки;

миття авто біля будинку або у лісі;

технічне обслуговування машини у невстановленому місці.

Ці правила діють як у містах, так і в сільських населених пунктах. Мета — зберігати чистоту та порядок у громадських просторах.

Який штраф

За порушення передбачений штраф — від 340 до 1360 гривень, залежно від обставин і шкоди, яку було завдано довкіллю або громадському простору. Адміністративний протокол складає поліція.

ВАЖЛИВО: Зазвичай такі штрафи застосовуються нечасто, але це не виключає можливості притягнення до відповідальності.

Коли можна ремонтувати авто на вулиці

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Є винятки. Якщо автомобіль зламався прямо під час руху — наприклад, пробило колесо або закінчилась олива — водій має право усунути несправність на місці. У таких випадках штраф не накладається, адже йдеться про необхідні дії для безпечного руху.

Де можна ремонтувати авто

Ремонт і обслуговування слід проводити тільки у спеціально відведених для цього місцях:

на СТО;

у гаражах;

або у власних приміщеннях, які не є громадськими.

Нововведення спрямовані на покращення благоустрою міст та збереження довкілля. Водіям варто бути уважними і планувати обслуговування своїх авто відповідно до правил, аби не потрапити під штрафи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як влітку правильно користуватися мийкою самообслуговування.

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