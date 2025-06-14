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В Україні заборонили мити й ремонтувати авто у громадських місцях: які покарання можуть бути
Ремонт або миття авто у дворах та на дорогах може призвести до штрафу.
В Україні водіям заборонили ремонтувати, обслуговувати або мити свої автомобілі у дворах, на вулицях та в інших громадських місцях. Тепер такі дії вважаються порушенням правил благоустрою населених пунктів і можуть призвести до штрафів.
Про це пише Автотема.
Що саме заборонено
Згідно з чинним законодавством, зокрема статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, до порушень благоустрою належить:
ремонт автомобіля у дворі багатоповерхівки;
миття авто біля будинку або у лісі;
технічне обслуговування машини у невстановленому місці.
Ці правила діють як у містах, так і в сільських населених пунктах. Мета — зберігати чистоту та порядок у громадських просторах.
Який штраф
За порушення передбачений штраф — від 340 до 1360 гривень, залежно від обставин і шкоди, яку було завдано довкіллю або громадському простору. Адміністративний протокол складає поліція.
ВАЖЛИВО: Зазвичай такі штрафи застосовуються нечасто, але це не виключає можливості притягнення до відповідальності.
Коли можна ремонтувати авто на вулиці
Є винятки. Якщо автомобіль зламався прямо під час руху — наприклад, пробило колесо або закінчилась олива — водій має право усунути несправність на місці. У таких випадках штраф не накладається, адже йдеться про необхідні дії для безпечного руху.
Де можна ремонтувати авто
Ремонт і обслуговування слід проводити тільки у спеціально відведених для цього місцях:
на СТО;
у гаражах;
або у власних приміщеннях, які не є громадськими.
Нововведення спрямовані на покращення благоустрою міст та збереження довкілля. Водіям варто бути уважними і планувати обслуговування своїх авто відповідно до правил, аби не потрапити під штрафи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як влітку правильно користуватися мийкою самообслуговування.