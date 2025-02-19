В Україні планують запровадити оплату штрафів для водіїв через QR-код

В Україні планують запровадити нову систему оплати штрафів за порушення ПДР безпосередньо на місці правопорушення. Водії зможуть здійснити оплату за допомогою смартфона, відсканувавши QR-код.

Про це повідомив перший заступник очільника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише РБК-Україна.

Білошицький розповів, що в Україні планується система оплати штрафів за порушення ПДР через QR-код на місці. Це дозволить замінити застарілі термінали, спрощуючи процес оплати для водіїв.

"Поки що проєкт у пілоті. Проте, дійсно, ми зараз працюємо над тим, щоб замінити систему оплати штрафів "на місці", — розповів він.

Він наголосив, що термінали, які використовувалися для оплати штрафів від 2015 року, вже застаріли. Зараз за допомогою новітніх технологій, таких як QR-коди та смартфони, можна робити оплату зручніше і швидше. Цей спосіб є більш економічним і зручним для громадян та поліції. Пілотний проєкт вже успішно працює в Чернівцях та Вінниці, і тепер цей новий метод буде застосовуватися в Києві, де всі термінали будуть замінені на нову систему.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що штраф за п’яну їзду не застосовуватимуть до деяких категорій водіїв, та розповідали, кого це стосуватиметься.

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