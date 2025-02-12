В Україні запровадять нову систему контролю транспорту: як це вплине на водіїв

Впровадження системи розпочнеться через три місяці після офіційної публікації постанови – орієнтовно у травні 2025 року.

В Україні запрацює нова електронна система контролю за транспортом “єІнспектор”, яка допоможе автоматизувати перевірки вантажівок і автобусів та підвищити безпеку на дорогах.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, передає Avtosota.

“єІнспектор” працюватиме на базі спеціальних планшетів, які використовуватимуть інспектори “Укртрансбезпеки” для проведення рейдових перевірок. Усі дані фіксуватимуться автоматично, що унеможливить фальсифікації та приховування порушень. У разі виявлення порушень система сповістить про це, а інспектор оформить протокол у цифровому форматі.

За словами заступника міністра розвитку громад Сергія Деркача, “Заплющити очі на порушення буде неможливо, адже все фіксується цифровим способом”.

Остаточний список критеріїв перевірки затвердять найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні водії не мають права експлуатувати авто без бампера, якщо він є частиною його конструкції. Бампер не лише прикрашає машину, а й виконує важливу роль у забезпеченні безпеки при ДТП.

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